Ryanair собирается возобновить переговоры с украинской стороной

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, во время пресс-конференции с журналистами, сделал заявление о том, что ирландский лоукостер Ryanair готов возобновить переговоры с украинской стороной.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Омелян подчеркнул, что он беседовал с руководством авиакомпании. «Вчера у меня был разговор с руководством Ryanair. Они готовы к возобновлению переговоров, если эти переговоры будут действительно переговорами», подчеркнул Омелян. Также министр отметил, что до этого были разговоры, но переговорами их назвать трудно, - скорее, это были лишь взаимные обвинения, а также срыв большого соглашения с «Борисполем».
Омелян при этом добавил, что следующие переговоры, в которых примут участие представители Министерства инфраструктуры, будут завершены на самых выгодных условиях для украинской стороны. Напомним, что двумя днями ранее Павел Рябикин, директор международного аэропорта «Борисполь», также заявлял о возобновлении переговоров с перевозчиком.