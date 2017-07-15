Порошенко: никому не позволю разворовывать украинскую армию

Петр Порошенко, президент Украины, во время своего вчерашнего визита на Львовский бронетанковый завод заявил о том, что армия Украины уже попала в рейтинг десяти самых эффективных армий мира, и он никому не позволит больше ее разворовывать.
Как информирует replyua.net со ссылкой на украинские телеканалы, также глава государства отметил, что украинцы отдают на армию свои последние сбережения. «Я никому не позволю обворовывать армию, и никому не позволю греть руки на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее, и воровать на этом непозволительно никому», подчеркнул украинский президент и добавил, что он гордится Вооруженными силами Украины, которые вошли в десятку самых эффективных на континенте. «Наши ВСУ, наши воины-герои остановили российскую агрессию и освободили две трети оккупированного Донбасса», отметил глава Украины.
По его мнению, в настоящее время украинские военные демонстрируют профессионализм, их стали лучше обучать, кроме того, появилась современная медицинская защита и высокий уровень патриотизма. Порошенко напомнил всем, что на эти цели выделяется большая часть бюджета страны, чтобы украинские воины могли воевать и защищать свое государство.