валюта
СпецтемаХодаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Порошенко: никому не позволю разворовывать украинскую армию

Порошенко: никому не позволю разворовывать украинскую армию
Петр Порошенко, президент Украины, во время своего вчерашнего визита на Львовский бронетанковый завод заявил о том, что армия Украины уже попала в рейтинг десяти самых эффективных армий мира, и он никому не позволит больше ее разворовывать.

Как информирует replyua.net со ссылкой на украинские телеканалы, также глава государства отметил, что украинцы отдают на армию свои последние сбережения. «Я никому не позволю обворовывать армию, и никому не позволю греть руки на поставках в ВСУ. Украинский народ отдает последнее, и воровать на этом непозволительно никому», подчеркнул украинский президент и добавил, что он гордится Вооруженными силами Украины, которые вошли в десятку самых эффективных на континенте. «Наши ВСУ, наши воины-герои остановили российскую агрессию и освободили две трети оккупированного Донбасса», отметил глава Украины.

По его мнению, в настоящее время украинские военные демонстрируют профессионализм, их стали лучше обучать, кроме того, появилась современная медицинская защита и высокий уровень патриотизма. Порошенко напомнил всем, что на эти цели выделяется большая часть бюджета страны, чтобы украинские воины могли воевать и защищать свое государство.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
14 июл 2017
9014

Сегодня проходит вторая активная фаза самой масштабной антикоррупционной операции в истории современной Украины, – Пономарь

Популярный в Украине блогер Олег Пономарь у себя в Facebook пишет о том, что уже затихли обсуждения и споры, когда полтора месяца назад Генпрокуратура и Нацполиция провели самую масштабную

14 июл 2017
7942

Пенсионная реформа: в «плюсе» останутся лишь украинцы, вышедшие на пенсию очень давно

После внедрения пенсионной реформы в Украине, заработать пенсию станет очень непросто, и в стране полностью изменится формула расчета всех выплат, а также будут ужесточены требования для выхода на

Последние новости

Украинка рассказала подробности жуткого нападения в Хургаде

Ученые: вороны планируют свой день не хуже людей, а также умеют менять планы

Эксперт пояснил, чем обернется для Трампа инициирование процедуры импичмента

Политолог: дружба Трампа с Путиным – это политическая смерть

У «монастирі», який закидали коктейлями Молотова, просили Путіна ввести в Україну війська

Навіть росіяни відреклися: історик обґрунтував втрату Кремлем важелів впливу на Київ

С 15 июля в Киеве повышается стоимость проезда в транспорте

В Украине новая сенсация – «стену» на украино-российской границе потихоньку разворовывают

Ryanair собирается возобновить переговоры с украинской стороной

Медицинская реформа не нужна Богомолец, коррупционерам и популистам, но нужна обычным пациентам и больницам, – Линчевский

Шнуров прокомментировал гастроли в Крыму

Рауль Кастро подверг критике действия Дональда Трампа

Черновецький різко прокоментував звинувачення ГУ на його адресу

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн лоббировал интересы не только РФ, но и Турции

Ученые назвали самое живучее животное, которое останется на планете в случае апокалипсиса

Путин: Украина сможет выйти из кризиса в тот момент, когда у народа закончится терпение

Американские СМИ заявили о том, что команда Трампа – это «русская матрешка»

Путін заснув під час перегляду фільму Стоуна

Порошенко: никому не позволю разворовывать украинскую армию

У США сумніваються у смерті лідера ІДІЛ

 Новости за день