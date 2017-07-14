Лідери «нормандської четвірки» проведуть телефонну розмову до кінця липня – Клімкін

Керівник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що телефонна розмова лідерів Франції, Німеччини, України та Росії в нормандському форматі відбудеться до кінця цього місяця, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Про це очільник зовнішньополітичного відомства України повідомив в телеефірі каналу «Інтер». Він зазначив, що швидше за все, розмова відбудеться після наступного тижня. Клімкін відмітив, що наразі і досі тривають переговори щодо організації. Міністр наголосив, що за попередніми домовленостями, майбутня розмова буде серйозною саме тому, що планується обговорити питання безпеки та звільнення заручників. Крім того, Клімкін повідомив, що після цієї телефонної розмови, можна буде говорити про організацію майбутньої зустрічі в нормандському форматі на рівні вищого керівництва України, Німеччини, Франції та Російської Федерації.
Варто нагадати, раніше новообраний президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що зустріч нормандської четвірки щодо стабілізації ситуації на території Донбасу має відбутися в кінці червня або на початку липня.