У поліції розповіли подробиці поранення Дейдея

Народний депутат Євген Дейдей, якого поранили на околицях Авдіївки, був прооперований, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію було оприлюднено представництвом полку поліції спецпризначення «Київ». У повідомлення зазначається, що напередодні 14 липня парламентар отримав осколкове поранення на околицях Авдіївки. За останніми даними, Дейдея поранили у стегно. Наразі він знаходиться у лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу. Як зазначають медики, операція минула успішно і жоден життєво важливий орган не постраждав. Стан народного депутата стабільний. Варто відмітити, раніше повідомлялося, що Євген Дейдей був госпіталізований в Красноармійський військовий госпіталь після того, як його поранили в районі Авдіївської промзони.
Нагадаємо, в червні генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про позбавлення депутатської недоторканності Євгена Дейдея. В діях політика вбачають ознаки незаконного збагачення на загальну суму більше шести мільйонів гривень. Сам Дейдей будь-які звинувачення відкидає, запевняючи, що подання Луценка є політичним піаром.