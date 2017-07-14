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У поліції розповіли подробиці поранення Дейдея

У поліції розповіли подробиці поранення Дейдея
Народний депутат Євген Дейдей, якого поранили на околицях Авдіївки, був прооперований, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію було оприлюднено представництвом полку поліції спецпризначення «Київ». У повідомлення зазначається, що напередодні 14 липня парламентар отримав осколкове поранення на околицях Авдіївки. За останніми даними, Дейдея поранили у стегно. Наразі він знаходиться у лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу. Як зазначають медики, операція минула успішно і жоден життєво важливий орган не постраждав. Стан народного депутата стабільний. Варто відмітити, раніше повідомлялося, що Євген Дейдей був госпіталізований в Красноармійський військовий госпіталь після того, як його поранили в районі Авдіївської промзони.

Нагадаємо, в червні генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про позбавлення депутатської недоторканності Євгена Дейдея. В діях політика вбачають ознаки незаконного збагачення на загальну суму більше шести мільйонів гривень. Сам Дейдей будь-які звинувачення відкидає, запевняючи, що подання Луценка є політичним піаром.
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