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Черновецкий с Грузии перекочевал в Израиль, ожидая экстрадиции в Украину

Черновецкий с Грузии перекочевал в Израиль, ожидая экстрадиции в Украину
В начале июля Генпрокурор Луценко заявил, что готовит материалы для уголовного производства также и по экс-мэру Киева Леониду Черновецкому – относительно того же Жукова острова, а также «вертолетной площадки» на Парковой аллее. Сегодня Черновецкий на Фейсбуке разразился длинной бессвязной речью крупным шрифтом – что-то о пьяницах, мести, «он подбежал ко мне и несколько раз ударил»... Черновецкий попробовал предварительно съехать с темы – мол, таких уголовных производств не бывает, тронете меня – в тюрьме окажетесь! Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, что, несмотря на эмоциональный выпад Черновецкий все таки на всякий случай сразу дал показания: «...ко времени подписания мною решения, мэрией уже фактически руководил Попов, а заседание совета вела Герега! Она практически и была тогда мэром, а проверять Герегу, от которой поступило это решение, у меня даже не было полномочий».

«Вот это накрыло товарища – в том числе и паникой, а ведь давно и прочно сидит в Грузии, хотя ГПУ установила, что в данный момент находится в Израиле – ну, если с точки зрения экстрадиции, то там действительно надежнее, достать его сложно. Значит, кто-то бережно собирал документы и свидетельства, и Черновецкий об этом знает – потому и боится реальной посадки и ареста имущества в счет нанесенных убытков?», – резюмировал политолог.
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