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Одного з нардепів тяжко поранили на Донбасі

Одного з нардепів тяжко поранили на Донбасі
Народного депутата Євгена Дейдея, який представляє в парламенті політичну силу Народний Фронт, було поранено на Донбасі, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

Політик отримав осколкове поранення від снаряду в прифронтовій Авдіївці. Про це заявив його колега народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук на власній сторінці в соціальній мережі Facebook. Він повідомив, що наразі поранений політик потребує переливання крові. Більше подробиць Мосійчук не повідомив. Також інформацію про поранення Дейдея підвтердила прес-служба полку «Київ».

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Верховної Ради з поданням на Дейдея. Політика підозрюють у незаконному збагаченні. Регламентний комітет Верховної ради не надав своєї згоди на позбавлення нардепа недоторканності. Також не набралася необхідна кількість голосів щодо притягнення до відповідальності Дейдея під час голосування у залі парламенту. Як повідомив нещодавно керівник САП Назар Холодницький, розслідування в справі призупинене через те, що неможливо провести дії безпосередньо над народним депутатом. Сам Євген Дейдей заявляв, що вважає справу проти себе політичним піаром.
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