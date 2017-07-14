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Турецкая авиакомпания запускает еще один бюджетный рейс из Украины

Турецкая авиакомпания запускает еще один бюджетный рейс из Украины
Pegasus Airlines, турецкая авиакомпания, 14 июля осуществила первый регулярный прямой рейс Анкара-Одесса-Анкара. Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал Виталий Портянко, директор одесского международного аэропорта, во время пресс-конференции.

Портянко отметил, что встреча первого рейса была торжественной. «Одесса уже более 20 лет имеет прямое воздушное сообщение с Турцией. Мы рады, что к прямым рейсам по традиционным направлениям сегодня добавилось воздушное сообщение со столицей Турции – Анкарой», заявил директор аэропорта. Нужно отметить, что на первом самолете из Анкары прилетели более ста пассажиров. Одесса стала пятым направлением турецкого перевозчика после таких украинских городов, как Киев, Запорожье, Львов и Харьков.

В настоящий момент рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю – в понедельник, среду, пятницу и субботу, однако в ближайшее время планируется сделать рейс Анкара-Одесса ежедневным. Из Одессы самолет будет вылетать ночью, в 3 часа 35 минут, из Анкары – в 1 час 10 минут по местному времени.
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