ГПУ готовит специальное расследование в отношении Азарова

Генпрокуратура Украины в самое ближайшее время может начать специальное расследование в отношении Николая Азарова, бывшего украинского премьера.
Как сообщает replyua.net на пресс-службу ГПУ, разрешение на спецрасследование выдали судьи из Печерского районного суда столицы. «Суд дал разрешение на специальное расследование", - сказали в Генпрокуратуре и напомнили, что Азарова подозревают в присвоении и растрате имущества. Нужно отметить, что несколько дней назад бывший премьер давал интервью российским СМИ и заявлял, что намерен вернуться в Украину.
Азаров подчеркнул, что совсем скоро нынешний режим в Украине будет свергнут, и лишь в этом случае он сможет вернуться на родину, не опасаясь политического преследования. Экс-премьер добавил, что нынешняя ситуация в Украине не представляет никаких возможностей для возвращения, но он стремится на родину не для того, чтобы снова строить политическую карьеру.