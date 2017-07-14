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Депутатов начинает корежить от слова антикоррупционный суд, – эксперт

Депутатов начинает корежить от слова антикоррупционный суд, – эксперт
У украинских властей сложная задача – как можно быстрее получить транш и как можно меньше сделать для этого. В этом раз уже удалось отложить земельную реформу на следующий транш и теперь осталось убедить мировую закулису, что антикоррупционный суд мы не потянем. Об этом в своем блоге пишет известный блогер и политический аналитик Сергей Фурса.

По его словам, противники антикоррупционного суда не могут сказать, что такой суд – это плохо, потому что все понимают, что это хорошо и им нужны другие аргументы. Их надо придумать. Главный аргумент против антикоррупционного Суда на сегодня – это время. Его противники придумали, что это займет слишком много времени, а, как известно, все прочие реформы в Украине молниеносны. Они говорят, что для того, чтобы сделать антикоррупционный суд необходимы изменения в Конституцию, а это долго и как выход – давайте создадим антикоррупционные палаты и посадим туда тех же судей, что сейчас уже в системе.

Сергей Фурса отмечает, что на самом же деле изменений в Конституцию вносить не надо. Все уже внесено. Нужен только закон и времени на создание независимого антикоррупционного суда надо столько же, сколько на палату. «Противники антикоррупционного Суда сознательно манипулируют и лгут и это в очередной раз говорит о том, что закон о Антикоррупционном Суде нужен и, если депутаты его примут, то пусть хоть сто раз в день Отче наш читают», – подытожил Сергей Фурса.
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