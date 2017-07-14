Представники Ryanair готові до поновлення переговорів – Мінінфраструктури

Ірландська компанія-лоукостер Ryanair готова поновити переговорний процес з Києвом,. Про це повідомив очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Омелян зауважив, що він сподівається на те, що нові переговори дійсно будуть переговорами, бо ж «до цього їх фактично не було, а були публічні звинувачення». Міністр відмітив, що в переговорному процесі він сподівається на підтримку прем’єр-міністра та президента України, що допоможе завершити перемовини на вигідних для держави умовах. Омелян запевнив, що напередодні він спілкувався з представниками європейської компанії і тому має можливість робити таку заяву. Водночас керівниця львівського летовища Тетяна Романовська заявила, що львівський аеропорт погодив умови роботи з Ryanair ще в березні. Однак, за її словами, найбільша європейська компанія-лоукостер може вийти на український ринок лише після того, як їм вдасться домовитися також і з представниками столичного «Борисполя».
Варто відмітити, що раніше у Ryanair запевняли, що вони не розглядають варіант відновлення переговорів з Києвом.