Співробітники СБУ затримали в Києві російського агента

Співробітники Служби безпеки України затримали в українській столиці агента російських спецслужб, який прагнув отримати таємні документи, що стосуються військової сфери, а також намагалися завербувати представника Міноборони, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Таку інформацію оприлюднила прес-служба СБУ. Відомо, що російський агент є уродженцем та жителем окупованого Донецька. Час від часу він навідувався до Києва. Спецслужби Російської Федерації дали йому завдання отримати та передати дані про особовий склад, забезпечення, місцезнаходження, озброєння та переміщення українських військових уздовж лінії розмежування. Крім того, є інформація, що російські спецслужби цікавилися рівнем забезпечення військовим озброєнням та технікою українську сторони від союзних держав НАТО, а також деталі українсько-американських морських навчань «Sea Breeze-2017», які наразі проходять на півдні України. Зокрема, росіян цікавила інформація про інструкторів Збройних Сил Сполучених Штатів Америки, які нині задіяні в навчаннях та підготовці Збройних Сил України.
У СБУ встановили, що агент налагодив контакти з одним із українських офіцерів, через якого він і хотів отримати необхідну інформацію за певну плату. Наразі шпигуна затримали і тривають слідчі дії.