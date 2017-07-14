Шабунін: У ВР існувала домовленість щодо свободи для Добкіна

Народні депутати не збиралися голосувати за зняття недоторканності з Михайла Добкіна, проте змушені були це зробити під тиском мітингувальників. Про це InfoResist заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує replyua.net. Він розповів, що завдяки вчорашній акції під стінами Верховної Ради активісти отримали все, що хотіли. Зокрема, вони зібрали підписи на зняття депутатської недоторканності.
«Було зібрано 150 підписів народних депутатів. Протягом одного дня вдалося зібрати всі необхідні підписи для початку сесійного процесу з повного скасування депутатської недоторканності всіх депутатів. І вчора це повинні були зареєструвати. Це був максимально можливий результат на вчорашній день», - сказав він. При цьому Шабунін розповів, що вчора депутати проголосували за арешт Михайла Добкіна лише під тиском мітингувальників.
«Все дуже красиво видно по голосуванню, яким «Опоблок «витягав Блок Петра Порошенка і щодо КСУ, і щодо бюджету. Їм 100 відсотків пообіцяли, що цього арешту не буде. Депутати не голосували б за арешт Добкіна, якби не тиск вулиці», - заявив він.