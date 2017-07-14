У лікарні Тернополя відрили сучасний лабораторний комплекс

У Тернопільській університетській лікарні в п'ятницю, 14 липня, запрацював новий сучасний лабораторний комплекс. Як інформує replyua.net, про це в Facebook написав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, реконструкція комплексу почалася ще в 2011 році, проте в наступні 4 роки роботи були «заморожені», а в 2015 році будівництво відновилося.
«Тепер мешканці краю зможуть пройти обстеження на обладнанні, що відповідає світовим стандартам. Тут проводитимуть біохімічні, бактеріологічні, імуноферментні аналізи тощо. Результати обстеження пацієнти зможуть отримати вже за три-чотири години. Також на базі лабораторії планується проводити підготовку та навчання фахівців області за профілем - лабораторна діагностика », - зазначив Зубко. Загальна кошторисна вартість реконструкції становить 45,1 мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що реформа медицини, пропонована урядом, змінить систему фінансування в медсфери. Основна її мета - створення системи медстрахування для пацієнтів. Передбачається, що нова система в повному обсязі запрацює в 2019 році. Таким чином, держава вводить оплату лікарням і приватним клінікам за конкретні медичні випадки з конкретними людьми - за рахунок страхових внесків громадян.