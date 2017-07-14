Омелян заявив про недоцільність звільнення на даний час керівництва «Борисполя»

Глава Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що питання звільнення генерального директора аеропорту «Бориспіль» зараз не на часі. Про це він заявив на прес-конференції в п'ятницю, інформує replyua.net. «У зв'язку з тим, що Прем'єр-міністр прийняв рішення відновити переговори Ryanair, питання перебування Рябікіна в його посади, тим більше звільнення, зараз не варто», - повідомив урядовець. Крім того, міністр наголосив, що сподівається на успішне завершення переговорів з Ryanair.
Як повідомлялося раніше, генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що міністр інфраструктури може звільнити його з посади керівника без погодження Кабміну. За словами Рябікіна, його контракт був підписаний особисто Омеляном. Крім того, високопосадовець заявив, що «глибоко розглянути актуальні питання без зайвих емоцій» допомогла робоча зустріч «з представниками провідних телевізійних ЗМІ країни».
Напередодні Володимир Омелян повідомив про намір ініціювати звільнення генерального директора аеропорту «Бориспіль» в Кабміні через зрив договору про прихід ірландського бюджетного перевізника Ryanair в Україну.