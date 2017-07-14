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СБУ провела обшук у редакції газети «Вести»

СБУ провела обшук у редакції газети «Вести»
У столичному приміщенні редакції медіахолдингу «Вести» силові служби сьогодні було проведено обшук. Як інформує replyua.net, про це повідомляється на сайті видання. «До редакції газети «Вісті», сайту і радіо прийшли представники Національної поліції та військової прокуратури. На даний момент робота редакційного офісу заблокована», - йдеться в повідомленні.

У Генеральній прокуратурі України підтвердили факт проведення обшуку, зазначивши, що слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження по злочинної організації екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. У свою чергу, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що силовики проводять понад 180 обшуків в приміщеннях, власником яких є колишній міністр Клименко.

«Головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіціі і спецпідрозділом «КОРД» проводить «другу хвилю». Реалізація у справі злочинної організації Януковича - Клименка. Зараз проводяться 183 обшуки в приміщеннях, що належать екс-міністру Клименку. У тому числі в офісному центрі «Гулівер» в Києві, кілька поверхів якого є власністю екс-міністра і членів його сім'ї», - повідомив Матіос.
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