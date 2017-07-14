НАБУ затримало вище керівництво Львівського бронетанкового заводу

У столичному приміщенні редакції медіахолдингу «Вести» силові служби сьогодні було проведено обшук. Як інформує replyua.net, про це повідомляється на сайті видання. «До редакції газети «Вісті», сайту і радіо прийшли представники Національної поліції та військової прокуратури. На даний момент робота редакційного офісу заблокована», - йдеться в повідомленні.
«Наразі затримано п'ятьох осіб: начальника ЦБТУ (Центральне бронетанкове управління) Озброєння ЗСУ (генерала-майора), начальника відділу ЦБТУ ВСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директора і заступника директора ДП «Львівський бронетанковий завод», а також засновник ТОВ, задіяного в схемі», - повідомляє прес-служба НАБУ. Як зазначається в коментарі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на Львівському бронетанковому заводі закупили для танків Т-72 раніше вживані двигуни замість нових.
14 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу - розтрата майна. Мова йде про те, що співробітники Центрального бронетанкового управління ЗСУ, ЛБТЗ і засновник фірми-посередника (якого також затримали) незаконно розтратили в 2015 році 28,5 млн. гривень.