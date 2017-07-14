У суді відмовилися від збільшення застави за Гужву

Суд відмовився від збільшення розміру застави за головного редактора видання «Страна.юа» Ігоря Гужву, якого підозрюють у вимаганні від 0,5 до 3,2 млн. гривень, як того хотіла прокуратура. Як передає replyua.net, про це повідомила його адвокат Олена Лукаш. «Щойно Апеляційний суд міста Києва, розглянувши апеляційні скарги прокуратури і захисту Ігоря Гужви, ухвалив рішення суду першої інстанції залишити в силі і сомалійські вимоги прокуратури про заставу в 3 млн. 200 тисяч залишити без задоволення», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
На думку Лукаш, кримінальну справу проти Гужви «намагаються сфабрикувати в прямому ефірі». «Якось не дуже вийшло з фейком про вимагання», - резюмує адвокат.
Як відомо, увечері 22 червня в редакції «Страна.юа» провели обшук, після якого Ігоря Гужву забрали до СІЗО. Генпрокуратура заявила, що через посередника Гужва вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компромату на нардепа від «Радикальної партії» Дмитра Лінька. 24 червня Шевченківський райсуд Києва взяв Гужву під варту на 60 діб з можливістю вийти під заставу в 544 тисяч гривень. 26 червня заставу внесли, а 27 червня Гужва вийшов з СІЗО. У прокуратури є відео переговорів Гужви і свідчення посередника.