Матіос повідомив про розкриття корупційної схеми Клименка

Колишній міністр доходів і зборів України часів Януковича Олександр Клименко вивів в офшори та легалізував 96 млрд. грн.. (12 млрд. доларів за курсом 8 грн. за долар). Як інформує replyua.net, про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу. За його словами, 12 млрд. доларів - це 96 млрд. грн., які треба було відмити, і це встановлено доказами. Крім того, Матіос додав, що ці кошти через 8 податкових майданчиків були «фактично вкрадені і виведені з державного бюджету ... виведені через офшорні юрисдикції та легалізовані шляхом покупки нерухомості, офісів, земель і діючого бізнесу в Україні».
«Цей бізнес ми сьогодні прикрили», - заявив головний військовий прокурор. Матіос також зазначив, що на 778 млн. доларів, які «вивів Клименко з офшорних юрисдикцій, відсьогодні буде оформлено відповідні документи. Їх перешлють партнерам, з якими є міжнародно-правові угоди, щоб вони блокували рахунки, які діють до сьогоднішнього дня в банках європейських країн».
У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: «Міністерство юстиції проводить низку заходів за вказівкою слідства і за рішенням суду щодо блокування цього майна, щоб спритні хлопці не встигли все це дискредитоване майно переписати на підставних осіб».