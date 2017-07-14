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Матіос повідомив про розкриття корупційної схеми Клименка

Матіос повідомив про розкриття корупційної схеми Клименка
Колишній міністр доходів і зборів України часів Януковича Олександр Клименко вивів в офшори та легалізував 96 млрд. грн.. (12 млрд. доларів за курсом 8 грн. за долар). Як інформує replyua.net, про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу. За його словами, 12 млрд. доларів - це 96 млрд. грн., які треба було відмити, і це встановлено доказами. Крім того, Матіос додав, що ці кошти через 8 податкових майданчиків були «фактично вкрадені і виведені з державного бюджету ... виведені через офшорні юрисдикції та легалізовані шляхом покупки нерухомості, офісів, земель і діючого бізнесу в Україні».

«Цей бізнес ми сьогодні прикрили», - заявив головний військовий прокурор. Матіос також зазначив, що на 778 млн. доларів, які «вивів Клименко з офшорних юрисдикцій, відсьогодні буде оформлено відповідні документи. Їх перешлють партнерам, з якими є міжнародно-правові угоди, щоб вони блокували рахунки, які діють до сьогоднішнього дня в банках європейських країн».

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив: «Міністерство юстиції проводить низку заходів за вказівкою слідства і за рішенням суду щодо блокування цього майна, щоб спритні хлопці не встигли все це дискредитоване майно переписати на підставних осіб».
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