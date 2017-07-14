Эксперт: военная прокуратура продолжает активно работать по «налоговикам Клименко»

Сегодня в Украине началась вторая волна антикоррупционной операции. То, что военная прокуратура активно работает по «налоговикам Клименко» и по нему лично однозначно позитив и зачет нынешней власти. Об этом в своем блоге пишет исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, передает replyua.net.
Эксперт отмечает, что в то же время, оценивать эти действия с позиции как происходит следствие – это так же как оценивать футбол по красоте и зрелищности игры, а не по счету – чисто эстетическое удовольствие. «Счет в этом деле будет ставить суд, оценивая работу как защиты, так и обвинения. Поэтому остается пожелать огромнейшей профессиональной выдержки прокурорам и судьям», – написал Ярослав Юрчишин.
По его словам, пока тенденции очень неплохие, подавляющему большинству «клименкивцов» сумму залога подняли в разы, а некоторых и вообще заперли за решетку, а, учитывая судебные тенденции, это означало только одно – дополнительные доказательства военной прокуратуры в судах действительно были убедительны.