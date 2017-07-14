Сегодня проходит вторая активная фаза самой масштабной антикоррупционной операции в истории современной Украины, – Пономарь

Популярный в Украине блогер Олег Пономарь у себя в Facebook пишет о том, что уже затихли обсуждения и споры, когда полтора месяца назад Генпрокуратура и Нацполиция провели самую масштабную антикоррупционную операцию в истории независимой Украины. Тогда силами 2,3 тысяч правоохранителей были проведены одновременно 454 обыска в 15 областях. Также были задержаны 24 высокопоставленных налоговиков Януковича и изъяты материальные ценности. Сумма ущерба Украине по этому делу – 96 миллиардов гривен.
Как пишет Олег Пономарь, сразу же после задержания в Украине было немало тех, кто словно под копирку заявлял – завтра суды всех отпустят. «Так вот сегодня можно констатировать, что те комментаторы были не правы, как всегда. На сегодня из 24 задержанных 18 находятся под стражей и 6 – под залогом с браслетом. Также, как всегда, из тех комментаторов сегодня никто не извинится и не скажет – я был не прав, ведь для этого нужно немного мужества», – написал блогер.
Он добавляет, что сегодня проходит вторая активная фаза этой самой масштабной антикоррупционной операции в истории современной Украины. Олег Пономарь сообщает, что проводятся обыски в ТРЦ «Гулливер» и Холдинге «Вести», а значит будут новые аресты.