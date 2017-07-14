Политолог: громадам пора подумать об адекватных ответственных мэрах, иначе будет беда

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что «в этом году местные бюджеты растут на 35-50%». При том, что Кабмин рассчитывал максимум на 25%. Как объяснил политический эксперт и аналитик Алексей Голобуцкий у себя в блоге, по сути, это не так растет благосостояние, как прямая ответственность местной власти.
Эксперт отмечает, что отслеживает текущую, ежедневную отчетную активность достаточно многих чиновников, в том числе глав местной власти. К примеру, Ивано-Франковский мэр Марцинкив отписывается о каждом локальном проекте в пределах двора или улицы – видно, что деньги местного бюджета работают, увеличение бюджетов напрямую отражается на жизни города. Появляются реализованные проекты на Днепропетровщине, постоянно какие-то фото новых остановок, трамваев из Винницы. Было много позитивных репортажей о мэре-свободовце где-то на Полтавщине. Появились фотоотчеты с Одесской области. Новости о реализации городских проектов в Днепре тоже появляются – обычно в сопровождении очередного личного скандала от Филатова. Львов постоянно информирует о каких-то планах и начинаниях - но обычно после либо тишина, либо уже всеукраинские новости об очередном расследовании незаконного решения, и крайне редко – фото чего-то сделанного. Иногда о чем-то отчитывается Тернополь, но там чаще речь о церкви.
Алексей Голобуцкий подчеркивает, что при этом, прирост бюджетов касается всех областей и районов, но кто-то крутится, у кого-то много проектов, и как только появляются любые дополнительные деньги – уже известно, куда они завтра же пойдут, а кто-то аккуратно складывает бюджетные доходы на депозит, и на этом свою миссию считает оконченной – возможно, подготавливая выплаты горожанам к Дню Независимости или к Новому году.