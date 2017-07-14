Омелян сделал важное заявление об украинских аэропортах

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что в украинских аэропортах нет нормальных взлетно-посадочных полос, и лишь в двух аэропортах полосы соответствуют стандартам. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, министр отметил, что нормальные взлетно-посадочные полосы можно найти в аэропортах «Львов» и «Борисполь».
«И нам нужно приводить в порядок полосы и в других аэропортах. Есть программы регионального развития 19 аэропортов. Раз эти полосы находятся в собственности государства, должны быть госинвестиции. И это не такие большие деньги. Каждый аэропорт требует 100 – 300 миллионов гривен инвестиций», подчеркнул Омелян. Также он отметил, что, если понадобится улучшить состояние взлетно-посадочных полос до уровня львовского и киевского аэропорта, на эти цели потребуется от одного до трех миллиардов гривен.
Министр считает, что такие полосы обязательно должны появиться в Харькове и Одессе, где находятся крупные международные аэропорты. «Пойдет развитие авиаперелетов, поскольку можно будет привлекать частные инвестиции для строительства терминалов с питанием, магазинами», добавил министр.