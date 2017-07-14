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Клімкін пояснив, чому запровадження віз для росіян не дасть бажаного ефекту

Клімкін пояснив, чому запровадження віз для росіян не дасть бажаного ефекту
Глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін вважає, що візовий режим з Росією не дасть очікуваного результату та створить проблеми для українців. Про це він повідомив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, інформує replyua.net.

За його словами, пропонується запровадити в дію затверджене РНБО рішення про створення інтегрованої системи. «Не окремого кроку, як би комусь хотілося, а системи, яка передбачає зняття біометричних даних з іноземців і осіб без громадянства, ефективний контроль пересування по території України і інші заходи. Ця система буде впроваджуватися поступово, стадія за стадією», - розповів він . За його словами, введення віз не створить необхідного ефекту і створить проблеми для громадян України в окупованому Криму.

«Це створить значні проблеми в контексті того, що Росія скористається цим, щоб робити як провокації, так і свідому політику на обмеження для громадян України, які проживають на окупованій території Криму, пересуватися на територію України», - сказав він.
Клімкін заявив, що рішення РНБО про зняття біометричних даних з іноземців було прийнято на підставі детального аналізу і отримало підтримку західних партнерів.
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