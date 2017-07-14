Клімкін пояснив, чому запровадження віз для росіян не дасть бажаного ефекту

Глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін вважає, що візовий режим з Росією не дасть очікуваного результату та створить проблеми для українців. Про це він повідомив у Верховній Раді під час години запитань до уряду, інформує replyua.net.
За його словами, пропонується запровадити в дію затверджене РНБО рішення про створення інтегрованої системи. «Не окремого кроку, як би комусь хотілося, а системи, яка передбачає зняття біометричних даних з іноземців і осіб без громадянства, ефективний контроль пересування по території України і інші заходи. Ця система буде впроваджуватися поступово, стадія за стадією», - розповів він . За його словами, введення віз не створить необхідного ефекту і створить проблеми для громадян України в окупованому Криму.
«Це створить значні проблеми в контексті того, що Росія скористається цим, щоб робити як провокації, так і свідому політику на обмеження для громадян України, які проживають на окупованій території Криму, пересуватися на територію України», - сказав він.
Клімкін заявив, що рішення РНБО про зняття біометричних даних з іноземців було прийнято на підставі детального аналізу і отримало підтримку західних партнерів.