Невідомі у Львівській області підпалили самопроголошений монастир

У селищі Брюховичі, що під Львовом невідомі закидали «коктейлями Молотова» жіночий монастир. Як інформує replyua.net, про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіціі області. Зазначається, що 14 липня в 00:19 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні жіночого монастиря на вул. Шкільній в селищі Брюховичі (Львівська міська рада). «Вогнем пошкоджено фасад будинку і два вікна. Пожежа була ліквідована до прибуття пожежно-рятувального підрозділу», - повідомили в поліції. Як встановили правоохоронці, невідомі кинули в фасад будівлі п'ять пляшок з горючою речовиною. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
У свою чергу, департамент цивільного захисту Львівської ОДА повідомляє, що о 02:11, за повідомленням диспетчера Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з ознаками легкого отруєння продуктами горіння звернулися 20 осіб, які перебували в приміщенні монастиря, які бригадами швидкої медичної допомоги доставлені у Львівську обласну клінічну лікарню.
Також координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронними органами, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що напад скоєно на монастир святого пророка Іллі де проживають 30 осіб. Це монастир правовірних греко-католиків.