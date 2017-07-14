Експерт пояснив причину саботування у ВР медичної реформи

В інтерв'ю InfoResist правозахисник Дмитро Шерембей, голова Координаційної Ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, прокоментував вчорашній провал у ВР розгляду медичної реформи. Про це інформує replyua.net. За його словами, сьогодні більше 100 мільярдів гривень знаходяться в сфері управління в закритій системі охорони здоров'я, яка 25 років успішно ділилися корупційними групами.
«Тепер настав момент, коли ця вся історія повинна відкритися, все повинно стати зрозумілим, доступним в електронному вигляді. Звичайно ж, вони хочуть, щоб це не відбулося. Всі головні лікарі втрачають годівницю, яка годувала їх багато років, допомагала їм купувати будинки і Мерседеси. І рівень опору такий - у Богомолець вчора була і втрата свідомості, і амнезія, все на світі відразу. Її госпіталізували у Феофанію. Тільки б не підписати позитивне рішення комітету з цього закону. Тобто ступінь опору моторошна», - вважає експерт.
Шерембей нагадав, що реформування медицини - цивілізований процес, за яким пішов весь світ. «У нас варіант дуже простий: або ми залишаємося там, де ми весь час були, в якій вмирали люди, або ми робимо кроки вперед. І це значний крок вперед для будь-якого пацієнта»,- підкреслив він.