валюта
СпецтемаГеращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Експерт пояснив причину саботування у ВР медичної реформи

Експерт пояснив причину саботування у ВР медичної реформи
В інтерв'ю InfoResist правозахисник Дмитро Шерембей, голова Координаційної Ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, прокоментував вчорашній провал у ВР розгляду медичної реформи. Про це інформує replyua.net. За його словами, сьогодні більше 100 мільярдів гривень знаходяться в сфері управління в закритій системі охорони здоров'я, яка 25 років успішно ділилися корупційними групами.

«Тепер настав момент, коли ця вся історія повинна відкритися, все повинно стати зрозумілим, доступним в електронному вигляді. Звичайно ж, вони хочуть, щоб це не відбулося. Всі головні лікарі втрачають годівницю, яка годувала їх багато років, допомагала їм купувати будинки і Мерседеси. І рівень опору такий - у Богомолець вчора була і втрата свідомості, і амнезія, все на світі відразу. Її госпіталізували у Феофанію. Тільки б не підписати позитивне рішення комітету з цього закону. Тобто ступінь опору моторошна», - вважає експерт.

Шерембей нагадав, що реформування медицини - цивілізований процес, за яким пішов весь світ. «У нас варіант дуже простий: або ми залишаємося там, де ми весь час були, в якій вмирали люди, або ми робимо кроки вперед. І це значний крок вперед для будь-якого пацієнта»,- підкреслив він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Молдова вимагає виведення російських військ зі своєї території

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
13 июл 2017
8135

Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что сложно сказать точно, чья это была идея – «или пан или пропал» - при согласовании совместного заявления саммита Украина -

14 июл 2017
7960

«Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта

В этом сезоне известный украинский курорт, расположенный на Азовском море, бьет рекорды посещаемости туристами, и люди даже начали жаловаться на то, что на местных пляжах невозможно найти свободные

14 июл 2017
6727

Блогер: пропагандисти випадково розсекретили коханку Путіна (відео)

Блогер Володимир Голишев на власному каналі на Ютуб аналізує «прокол» російських пропагандистів, які випадково трішки підняли завісу таємничості над особистим життям Володимира Путіна, - про це

Последние новости

Россияне считают, что в России все идет правильно (56%), что Путин – прекрасный правитель (81%), а «Единая Россия» - чудесная партия

Политолог: громадам пора подумать об адекватных ответственных мэрах, иначе будет беда

Историк: никто не имеет права диктовать украинцам, какие у них должны быть герои

Омелян сделал важное заявление об украинских аэропортах

У Тимошенко не вышло с НАТО, теперь пытается с рынком земли, – блогер

В Украине могут повысить штрафы за распитие алкоголя и курение в общественных местах

ГПУ расследует факт присвоения средств, направленных на строительство «Стены» на границе с Россией

Клімкін пояснив, чому запровадження віз для росіян не дасть бажаного ефекту

Депутаты решили, что лучше нести бред про неприкосновенность, чем наконец-то дать старт медицинской и образовательной реформе

Нацбанк ухудшил прогноз по росту ВВП в 2017 году

Невідомі у Львівській області підпалили самопроголошений монастир

Пенсионная реформа: в «плюсе» останутся лишь украинцы, вышедшие на пенсию очень давно

Експерт пояснив причину саботування у ВР медичної реформи

Омелян: в Украине будет создан свой собственный лоукостер

Кирилл Сазонов: с Добкиным у «зрадофилов» получился полный провал

В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї

Синоптики: с 15 июля резкое похолодание и сильнейшие грозы

Влада Львова заявила про повне очищення міста від сміття

Гордон: политиков нельзя избирать больше, чем на два срока, - они теряют связь с реальностью

В Украине появилась супер-команда политиков, с которыми не будет скучно, – эксперт

 Новости за день