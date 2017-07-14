ГПУ расследует факт присвоения средств, направленных на строительство «Стены» на границе с Россией

В Генпрокуратуре начато расследование по факту присвоения и растраты бюджетных средств в размере около ста миллионов гривен, выделенных на строительство «Стены» на российско-украинской границе.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу ГПУ, растратой бюджетных средств занимались сотрудники ГНС. « ГПУ выявила преступную схему растраты, с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах во время проведения закупок товаров, работ и услуг в интересах Государственной пограничной службы Украины», говорится в сообщении. В ГПУ отметили, что в прошлом и текущем годах во время возведения «Стены» должностные лица ГНС совместно с предпринимателями приобретали товары, услуги и работы, присваивая себе средства, размер которых может превышать сто миллионов гривен.
В настоящее время ГПУ проводит комплекс следственных действий, ранее были изъяты и вещественные доказательства, которые подтверждают причастность сотрудников ГНС к осуществлению противоправной деятельности. Напомним, что ранее поступила информация о том, что проект «Стена» реализован только на 14 процентов, и сейчас нужно возвести стену на участке в две тысячи километров.