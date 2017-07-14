Нацбанк ухудшил прогноз по росту ВВП в 2017 году

Нацбанк представил новый инфляционный прогноз, согласно которому рост ВВП в Украине во втором полугодии текущего года составит всего полтора процента.
Как информирует replyua.net со ссылкой на НВ Бизнес, эксперты из НБУ при этом отметили, что прекращение торговли с оккупированными территориями началось в первом полугодии, однако и во втором полугодии блокада будет негативно сказываться на экономическом росте страны. «Имеющиеся показатели деятельности предприятий горно-металлургического комплекса соответствуют оценкам Национального банка по влиянию разрыва транспортного сообщения на востоке страны. В то же время ситуация в энергетическом секторе оказалась несколько хуже, чем ожидалось», говорится в отчете.
Прогноз реального ВВП в этом году был пересмотрен до 1,6 процентов из-за ожидаемого снижения урожая зерновых и из-за более низких результатов экономической деятельности. Ранее в Нацбанке заявили о том, что уровень инфляции в этом году превысит 9 процентов, а рост ВВП составит не больше 1,6 процентов вместо ранее прогнозируемых 1,9 процентов.