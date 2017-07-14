Влада Львова заявила про повне очищення міста від сміття

Чиновники Львівської обласної державної адміністрації прозвітували про завершення процесу збирання всіх перенакопичених сміттєвих майданчиків. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
«За інформацією департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства в місті Львові в період з 23 червня по 13 липня прибрали 677 перенакопичених контейнерних майданчиків», - йдеться в повідомленні. Чиновники стверджують, що в даний час вивезення сміття з міста Львова знаходься у звичному режимі роботи. Далі в місті планується налагодити роздільний збір твердих побутових відходів.
Раніше віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко заявляв, що місця прийому відходів зі Львова будуть визначені в робочому порядку. Він підкреслив, що не хоче обговорювати це питання публічно, оскільки відразу ж почнуться акції протесту і блокування. Зубко сказав, що це пов'язано з негативним досвідом жителів багатьох регіонів країни, куди возили сміття зі Львова і викидали по посадкам. Він закликав мера Львова активніше впроваджувати в життя меморандум, підписаний з заходами майже двох десятків міст Львівської області.