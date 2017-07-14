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Пенсионная реформа: в «плюсе» останутся лишь украинцы, вышедшие на пенсию очень давно

Пенсионная реформа: в «плюсе» останутся лишь украинцы, вышедшие на пенсию очень давно
После внедрения пенсионной реформы в Украине, заработать пенсию станет очень непросто, и в стране полностью изменится формула расчета всех выплат, а также будут ужесточены требования для выхода на отдых.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в выигрыше останутся лишь те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых много лет назад. У тех, кто лишь собирается на пенсию, размер выплат из-за снижения коэффициента стажа сократится на 25 процентов. Всего пенсии поднимут 5,6 миллионам украинцев, - из 12 миллионов. Несмотря на то, что правительство отказалось повышать пенсионный возраст в стране, оно пошло на другие «хитрости». К примеру, уже в 2018 году для получения пенсии нужно будет «набрать» минимум 25 лет стажа, и каждый год требование будет увеличиваться еще на 12 месяцев, а через десять лет минимальный трудовой стаж для выхода на отдых будет достигать 35 лет.

Получается, что в 60 лет лишь небольшая часть граждан сможет претендовать на выплаты: учитывая долгую учебу в ВУЗах, поиски нового места работы и т. д., многим украинцам придется работать и до 65, и до 70 лет.
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