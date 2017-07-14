Депутати відмовилися підтримати виділення додаткових коштів для суспільного мовлення

Вчора Верховна Рада України відхилила поправку нардепа Вікторії Сюмар про виділення додаткових кошти в розмірі 428 297,4 тис. грн. для забезпечення діяльності і повноцінного функціонування Національної громадської телерадіокомпанії України, яку 11 липня частково підтримав Комітет з питань бюджету, повідомляє replyua.net з посиланням на Суспільне мовлення.
У поправці йшлося: «Відповідно до бюджетної програми 1701080 необхідно передбачити додаткові кошти в сумі 428 297,4 тисяч гривень. для забезпечення діяльності і повноцінного функціонування Національної громадської телерадіокомпанії України». Ці гроші повинні були використовуватися для здійснення трансляції, розрахунків з операторами телекомунікаційних послуг, оплати за комунальні послуги та енергоносії. Питання про фінансування НСТУ, відповідно до закону, перенесений на вересень 2017 року.
Нагадаємо, що вчора Верховна Рада України мінімальною кількістю голосів підтримала законопроект №6600 про збільшення дохідної частини державного бюджету країни на 2017 року близько на 39,7 млрд. грн.. - до 771 млрд. грн.., витратної на 40,7 млрд. грн.., до 841,1 млрд. грн. Відповідний документ підтримали 226 народних депутатів. При цьому дефіцит бюджету збережений на колишньому рівні в 77,7 млрд. грн.. за рахунок зменшення обсягу видачі кредитів з держбюджету на 1 млрд. грн.. - до 13,7 млрд. грн.