Омелян: в Украине будет создан свой собственный лоукостер

Владимир Омелян, министр инфраструктуры, заявил о том, что в Украине может появиться свой собственный лоукостер. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, министр при этом отметил, что Украина открыла свое небо для бюджетных перевозчиков, однако со стороны украинского монополиста идет серьезное противодействие.
Омелян считает, что в Украине должен появиться собственный лоукостер, и, чтобы создать такую авиакомпанию, нужно заинтересовать иностранных инвесторов. «Переломить ситуацию позволит создание новой авиакомпании в сегменте лоукоста. Надеюсь, зарегистрируем ее осенью. Это частные инвестиции: 51 процент — Украина, 49 процентов — иностранцы. Структура должна быть такой, поскольку только компании с украинской регистрацией могут выполнять внутренние рейсы», заявил министр инфраструктуры.
Напомним, что, несмотря на отказ компании Ryanair сотрудничать с «Борисполем», в Украину продолжают заходить другие бюджетные перевозчики. К примеру, на днях турецкий лоукостер запустил новый рейс из Одессы в Анталию.