Украину в ближайшее время опять посетит спецпредставитель США Волкер

В беседе с журналистами «5 канала» Константин Елисеев, занимающий должность замглавы Администрации президента Украины, анонсировал очередной визит в Киев специального представителя американского Госдепа по вопросам Украины Крута Волкера. Об этом сообщает replyua.net. Елисеев сообщил, что программа визита высокопоставленного представителя Госдепа США будет зависеть от его графика. «Волкер хочет как можно больше понять ситуацию и провести ряд консультаций не только с украинскими политиками, но и с партнерами Киева по нормандскому формату»,- пояснил Елисеев.
Также он добавил, что впервые посещая Украину, Крут Волкер встретился со многими представителями украинской политики, в том числе, состоялась его беседа с Петром Порошенко.
«Разговор президента с Волкером носил достаточно откровенный характер, можно сказать, этот разговор был стратегическим и интенсивным. Между ними состоялось обсуждение некоторых инновационных элементов, которые мы могли вместе с нашими партнерами предпринять для восстановления мира на Донбассе», – уточнил замглавы АП.