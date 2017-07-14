У процесі будівництва «Стіни» було розтрачено 100 млн. грн.

Українські чиновники не змогли втриматися від корупції навіть при зміцненні кордону з Росією, країною, яку Україна визнала агресором і окупантом. Як інформує replyua.net, Генпрокуратура виявила факти розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект «Стіна». Протягом 2016-2017 років злочинна група привласнила 100 мільйонів бюджетних гривень. Гроші розкрадали у процесі замовлення товарів і робіт. Інші деталі поки не наводяться. Відзначимо, що на проект «Стіна» на даний момент виділили 650 мільйонів гривень. Таким чином, кожна шоста гривня була вкрадена корупціонерами.
Як відомо, часто схема розкрадання бюджетних грошей виглядає так: необхідні товари або послуги купуються за сильно завищеною ціною, а різниця йде в кишеню чиновникам-корупціонерам. Іноді корупціонери йдуть ще далі, і купують «повітря». Тобто, гроші за щось комусь перераховуються, однак насправді процес стоїть на місці, і тільки на паперах все оформляють в належному порядку.
Не випадково в ЄС знову заговорили про проблему боротьби з корупцією в Україні, оскільки подолання корупції - це не чергове викриття корупціонера, а відсутність корупції як явища.