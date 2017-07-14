Волонтерам стало відомо, звідки ліквідовані бойовики дістали зброю

Ворожа диверсійно-розвідувальна група, яку військові 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ліквідували під Жолобком в Луганській області, отримувала зброю з Росії. Про це повідомили волонтери організації InformNapalm, інформує replyua.net.
Командир 93-й бригади Владислав Клочков заявив, що під час зіткнення з диверсійною групою противника було вбито командира цієї групи, кадрового російського офіцера Олександр Щерба, в полон було взято чотирьох бойовиків, серед яких і громадянин Російської Федерації, житель Алтайського краю, військовослужбовець 22- ї бригади спеціального призначення ГРУ РФ Віктор Агєєв.
«Проаналізувавши фотографії зброї російської розвідгрупи, встановлено, що снайперська гвинтівка знищеного командира Щерби Олександра Олександровича виготовлена в РФ після 2000-го року», - стверджують волонтери Такі висновки зроблені на підставі перевірки серійного номера гвинтівки 0061272 з даними, розміщеними на російському спеціалізованому форумі guns.ru. На сайті є запис про те що, СВД (7.62-мм снайперська гвинтівка Драгунова) під номером 0061147 була виготовлена в 2000 році. Останні три цифри серійного номера гвинтівки Щерби говорять про те, що його гвинтівка була випущена пізніше, ніж вказано на сайті.