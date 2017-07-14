Відсутність консенсусу: в Адміністрації президента пояснили, чому під час саміту «Україна – ЄС» не підписали підсумкову декларацію

За підсумками саміту «Україна – ЄС» не було схвалено спільної декларації через відсутність консенсусу. Як інформує replyua.net, про це в ефірі 5 каналу заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
«В даному випадку проект цього політичного документа, на жаль, не знайшов далі тих амбіцій, які закладені в тексті нашої Угоди про асоціацію з ЄС, - сказав він. При цьому представник АПУ назвав таку практику «нормальною ситуацією». Він додав, що сторони «вирішили сконцентруватися на більш конкретні результати, тих конкретних кроках, які дозволять українським громадянам отримати всі вигоди від європейської інтеграції».
Варто нагадати, що Україна наполягала, щоб в спільній заяві за підсумками саміту «Україна – ЄС» було посилання на фразу з преамбули Угоди про асоціацію: «Європейський союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, в тому числі її зобов'язання розвивати розвинену і стійку демократію і ринкову економіку». Однак європейська сторона виявилася категорично проти. В результаті спільний документ не був прийнятий.