На українців чекає прохолодна погода та грози

В Україні сьогодні, 14 липня, синоптики прогнозують в східних, частині південних і північних областей України дощі з грозами. Про це повідомляє replyua.net з посланням на Укргідрометцентр.
У західних областях без опадів, температура повітря від +21 до +24, вітер північно-західний, 3-5 м/сек. У центральних областях мінлива хмарність, температура повітря від +22 до +24, вітер північно-західний, 3-5 м/сек. У східних областях пройдуть дощі з грозами, денна температура повітря від +24 до +28, вітер північно-західний, 3-5 м/сек. У південних областях вночі і вдень очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень від +23 до +26. У Києві мінлива хмарність, денна температура від +20 до +22.
На вихідних у деяких регіонах України очікуються дощі з грозами, температура продовжить знижуватися. У суботу, 15 липня, дощі пройдуть на заході країни, на решті територій буде сонячно. Температура повітря в західних регіонах буде коливатися в межах + 21 + 23 градусів, як і в центрі України. На сході очікується до +27, а на півдні до + 26. У Києві буде до +23, без дощів. У неділю, 16 липня, в західних регіонах пройдуть грозові дощі, температура залишиться без змін - до +23. У центрі країни буде до +23, на сході до +27, на півдні + 24 + 29. Дощі також пройдуть в Чернігові і Сумах. У Києві в цей день до +23, без опадів.