Ілля Ківа вирішив піти у велику політику

Радник керівника Міністерства внутрішніх справ Ілля Ківа залишив свою посаду, щоб присвятити себе політиці. Як інформує replyua.net, про це він заявив в інтерв'ю виданню «Страна».
«Я ж принципова людина. Пішов. За власним бажанням. Зараз затишшя перед бурею, і ми з вами сидимо на березі. Я відчуваю в собі сили гребти далі. І нарешті хочу зірватися. Я весь час себе стримував. Мені постійно доводилося дотримуватися правил поведінки і субординації, займаючи посаду радника міністра внутрішніх справ», - сказав він. Ківа також повідомив, що Аваков не займається фінансуванням «Соцпартії»
«Приходить момент, коли пташенята вивалюються з гнізда. Мені 40 років, у мене є свої амбіції. Я завжди підставлю Арсену Борисовичу плече, і він завжди зможе повернутися до мене спиною - я не зраджую. Але головне - ми маємо спільну мету, процвітаюча і міцна Україна», - зазначив він. На питання, чи розраховує Ківа на дострокові парламентські вибори, політик відповів: «Вони в будь-якому випадку будуть. Восени 2018 року. Вже цієї осені - старт кампанії». Раніше на своїй сторінці у Facebook Ілля Ківа повідомив про намір очолити Соціалістичну партію України.