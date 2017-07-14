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Украина не станет членом НАТО, пока ее союзники боятся Путина – американский дипломат

Украина не станет членом НАТО, пока ее союзники боятся Путина – американский дипломат
В беседе с журналистами ZN.ua экс-посол Соединенных Штатов в Украине Джон Хербст заявил, что о вступлении Украины в НАТО можно будет говорить минимум через десять лет, так как союзники Киева на Западе опасаются «провоцировать Москву». Об этом сообщает replyua.net. К тому же, отметил дипломат, для приобретения членства в Североатлантическом альянсе у Украины должны отсутствовать какие-либо споры территориального характера, так что Крым и Донбасс, которые оккупировала Россия, могут в значительной степени стать препятствием для членства в Альянсе.

«Москва может прибегнуть к ответным мерам в случае вступления Украины в НАТО. Вместе с тем, в своем ответе Кремль явно будет ограничен, так как результатом агрессии России стали огромные проблемы для этой страны, в частности, международная изоляция и санкции», - сказал Джон Хербст.

При этом, по мнению бывшего посла США, в случае прекращения боевых действий на Донбассе и присоединения Украины к НАТО, военная помощь для страны может только увеличиться. «Пока что, согласно поведению России в Украине, можно сказать, что Москва будет всячески препятствовать достижению этой важной цели», - сделал вывод Хербст.
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