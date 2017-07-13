Україна пропонує Євросоюзу альтернативу російському Північному потоку-2

Київ має пропозиції для Європейського Союзу щодо створення міжнародного консорціуму на базі газотранспортної системи України, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Таку інформацію оприлюднив заступник керівника Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в телеефірі 5 каналу. Він зауважив, що керівництво країни повідомило Брюссель про те, що Україна вважає неприпустимою подальшу реалізацію проекту Північний потік-2. На це, за словами Єлісєєва, у Євросоюзі з поставилися з розумінням. Тому Київ націлений на продовження переговорів і обстоюванні позиції, що без України цей проект не повинен здійснюватись, адже він є політично вмотивований. Однак, як зазначив представник АП, українська влада не тільки критикує російський Північний потік-2, а й надає власні пропозиції. Зокрема, пропонується створити міжнародний консорціум на основі газотранспортної системи України.
Крім того, Єлісєєв додав, що у Європі підтримали пропозицію президента Порошенка щодо організації та проведення на початку наступного року міжнародної конференції, основним питанням якої стане обговоренням перспектив української газотранспортної системи для підвищення безпеки ЄС та України.