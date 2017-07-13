Луценко вручив підозри Розенблату та Полякову

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що він особисто вручив народним депутатам Максиму Полякову та Бориславу Розенблату повідомлення про підозру, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це очільник Генпрокуратури повідомив журналістам в кулуарах Верховної Ради. Луценко зазначив, що в п’ятницю, 14 липня, Розенблат та Поляков мають прибути на перші допити у вже в статусі підозрюваних до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Щоправда генпрокурор додав, що на даний момент змінити запобіжний захід або звернутися до суду з цього приводу неможливо, бо депутати не підтримали цей варіант під час голосування днем раніше. Луценко допускає, що для Полякова та Розенблата можуть обрати запобіжний захід у вигляді особистого поручительства чи застави.
Варто нагадати, раніше речниця Луценка Лариса Сарган заявила, що нардепи Поляков та Розенблат не з’явилися в ГПУ, де їм мали вручити підозри. Зауважимо, що політиків вважають причетними до шахрайських схем для видобутку бурштину на Житомирщині.