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Рябікін анонсував початок переговорів з Ryanair

Рябікін анонсував початок переговорів з Ryanair
Керівництво міжнародного аеропорту «Бориспіль» повідомило, що вони відновлюють переговори з європейським авіаперевізником Ryanair, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Про це Павло Рябікін заявив в четвер, 13 липня. Він додав, що для продовження переговорного процесу необхідно підготувати нормативно-правову базу для виходу ірландської компанії на український ринок. Напередодні гендиректор аеропорту «Бориспіль» звинувачував Ryanair у тому, що вони нібито чинять політичний тиск на аеропорт для підписання контракту. Зокрема, Рябікін дорікнув, що Мінінфраструктури та керівництво Ryanair встановили ставку пасажирського збору у розмірі 7,5 доларів без попередніх консультацій з аеропортом.

Слід нагадати, днем раніше прес-служба Ryanair повідомила, що компанія не планує відновлювати переговори з приводу виходу на ринок України. Крім того, очільник Міністерства інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що він надіслав до Кабміну звернення з проханням звільнити Рябікіна з посади генерального директора «Борисполя» через те, що зірвалися переговори з найбільшою в Європі компанією-лоукостером Ryanair.
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