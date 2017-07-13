Мінкульт звинуватив представників УПЦ МП у співпраці з бойовиками

Міністерство культури України звинуватило Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) у співпраці з бойовиками «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомляє прес-служба Мінкульту, інформує replyua.net. Також міністерство звернулося до правоохоронних органів і запропонувало надати антиукраїнським діям і висловлюванням окремих представників кліру і вищого духовенства Української православної церкви належну правову оцінку.
У повідомлення зазначається, що Мінкульт постійно контролює релігійну ситуацію на території окупованого Російською Федерацією Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей. Починаючи з 2014 року, в відкритих джерелах інформації Міністерство культури фіксує матеріали, які вказують на факти відвертого співпраці представників кліру і вищого духовенства Української православної церкви (УПЦ), які знаходяться на тимчасово непідконтрольних Українській владі територіях, з представниками проросійських терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».
Останній факт цієї ганебної тенденції, який є нормою в середовищі кліру УПЦ МП, було зафіксовано в окупованому Луганську.