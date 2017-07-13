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В Україні підготовку за стандартами НАТО пройшли 28 бойових підрозділів ЗСУ

В Україні підготовку за стандартами НАТО пройшли 28 бойових підрозділів ЗСУ
За стандартами НАТО в Україні вже підготовлені 28 бойових підрозділів Збройних сил. Для їх підготовки були задіяні інструктори з Канади, Великобританії, США, Литви і Польщі. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

«Більше того, в 2017 році за стандартами Альянсу для Збройних сил підготовлено 297 інструкторів, а в цілому з початку військової реформи - близько 1,2 тис. військовослужбовців-інструкторів, з яких близько шести сотень - за участю іноземних інструкторів», - йдеться в повідомленні.

Також Міноборони зазначили, що з початку року в ЗСУ «відпрацьовано 150 стандартів колективної та індивідуальної підготовки та запроваджено у дію «Єдину електронну базу стандартів підготовки та методичних матеріалів для військ». У той же час, у ВУЗах, які готують військових для Сухопутних військ, «розгорнули і ввели в експлуатацію 22 комплексних динамічних тренажера для екіпажів танків, БМП і БТР». У відповідності до даних Міноборони, головні змін в системі підготовки військ, заходи з нарощування навчально-тренувальної бази сприяли певному зростанню якості підготовки.
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