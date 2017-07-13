валюта
СпецтемаГеращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Луценко викликав Добкіна до ГПУ

Луценко викликав Добкіна до ГПУ
Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що він викликав нардепа Михайла Добкіна до Генеральної прокуратури в п’ятницю, 14 липня, на 14 годину, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Таку інформацію очільник ГПУ оприлюднив після того, як народні депутати підтримали позбавлення недоторканності, затримання та арешт Михайла Добкіна. Також в Генпрокуратурі в п’ятницю чекають парламентарів Борислава Розенблата та Максима Полякова, які фігурують в так званій бурштинній справі. Луценко зауважив, що він сподівається на те, що суд зможе ухвалити всі необхідні рішення.

Цікаво відзначити такий жест, що після позитивного голосування в залі парламенту, Добкін зняв з шиї ланцюжок з хрестиком, поцілував його та поклав до кишені. Крім того, нардеп не залишив без коментарів рішення Верховної Ради. Він вважає, що в цій справі мова йде виключно про політику. Добкін запевнив, що не буде втікати з країні і прибуде завтра до Генпрокуратури. Він також дав прогноз, що прокурори вимагатимуть максимальної суми застави, що буде дорівнювати суми збитків, які він вважає «несправжніми».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ходаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
13 июл 2017
11506

Ходаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Александр Ходаковский. Бывший командир группировки «Восток», на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что среди боевиков на Донбассе распространяются интересные слухи, - якобы «ЛДНР» объединятся под

13 июл 2017
6978

Писатель: украинцы не могут быть миролюбивой нацией, - это один из мифов

Дмитрий Капранов, известный писатель, заявил о том, что по своему характеру украинцы не могут быть миролюбивой нацией, и то, что украинцы якобы миролюбивый народ, является всего лишь мифом. Как

Последние новости

Рябікін анонсував початок переговорів з Ryanair

Мінкульт звинуватив представників УПЦ МП у співпраці з бойовиками

В Україні підготовку за стандартами НАТО пройшли 28 бойових підрозділів ЗСУ

Глава МЗС Німеччини несподівано скасував зустріч з Лавровим

ЗМІ: Туреччина, закупивши російські С-400, відвернулася від НАТО

Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Луценко викликав Добкіна до ГПУ

Березовець: це дуже небезпечний противник для України

Між НАТО та Росією фундаментальні розбіжності з приводу України – Столтенберг

Геращенко: їм все можна, бо вони – «нові обличчя», «білі», «чисті», «непорочні»

Дали добро: Верховна Рада проголосувала за позбавлення недоторканності Добкіна

Бірюков: ця цитата вставить всі точки над «і»

Блогер: російські нанотехнології управління погодою

Експерт: Трамп все по Путіна знає

Гройсман звернувся до депутатів з приводу пенсійної реформи

Блогер: поки доля медицини в руках людей, які лікуються у Феофанії, реформа не зрушить з мертвої точки

В Китае скончался единственный оппозиционер, призывающий к демократическим реформам

УПЦ МП звинуватили у співпраці з сепаратистами

В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт

В Украине появилась петиция за увольнение директора Борисполя Рябикина

 Новости за день