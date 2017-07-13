Дали добро: Верховна Рада проголосувала за позбавлення недоторканності Добкіна

У четвер, 13 липня, у Верховній Раді України розглянули подання Генеральної прокуратури України на парламентаря Михайла Добкіна, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Народні депутати підтримали не тільки позбавлення недоторканності, а й дозволили затримати та заарештувати політика. За дозвіл притягнути Добкіна до кримінальної відповідальності проголосували 288 народних обранців, за затримання та арешт набралося 250 і 242 голосів на відповідно.
Варто нагадати, Михайлу Добкіну висувають звинувачення у причетності до шахрайської групи чиновників, які користуючись власним службовим становищем незаконним шляхом змогли заволодіти земельними ділянкам у Харкові. Мова йде про понад 78 гектарів землі, загальна вартість якої перевищує 220 мільйонів гривень. Сам Добкін будь-які звинувачення на свою адресу відкидає і навпаки звинуватив Генпрокуратуру у підтасуванні фактів. Парламентар також заявив, що 48 гектарів землі, про яку йде мова у поданні ГПУ, нібито було вже повернуто у комунальну власність.