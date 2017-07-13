УПЦ МП звинуватили у співпраці з сепаратистами

У Міністерстві культури України висунули звинувачення Українській православній церкві Московського патріархату у співробітництві з сепаратистами так званих республік «ЛДНР», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідна заява була розміщена на сайті Мінкульту. У повідомленні зазначається, що на одному із ресурсів сепаратистів «Істок» було розміщено інтерв’ю з бойовиком Андрієм Ліцоєвим, який очолює «комітет у справах релігії та духовності Луганської Народної Республіки». Сепаратист заявив, що на цю посаду його призначив дійсний член Священного синоду УПЦ МП, митрополит Луганський та Алчеський владика Митрофан. У зв’язку з цим представники міністерства закликали УПЦ публічно засудити російську військову агресію проти України та полишити співпрацю з сепаратистами.
Крім того, Міністерство культури звернулося до правоохоронців з пропозицією надати правову оцінку антиукраїнським заявам та діями окремих представників церкви. У відомстві підкреслили, що подібні інциденти співпраці окремих представників кліру, які перебувають на тимчасово на непідконтрольних офіційному Києву територіях, з бойовиками так званих республік повсякчас з’являються в відкритих джерелах.