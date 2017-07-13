В Украине появилась петиция за увольнение директора Борисполя Рябикина

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Известный украинский блогер Сергей Марченко зарегистрировал электронную петицию на сайте президента Украины с просьбой снять с занимаемой должности директора ГП «Международный аэропорт Борисполь» Павла Рябикина. По словам блогера, он не в курсе, какая экономика у аэропорта Борисполь, но знает, наверняка, что множество аэропортов успешно сотрудничает с лоукостами и этого достаточно, чтобы сделать правильные выводы. Также, подчеркивает Сергей Марченко, известно, что украинцы хотят летать не за 500 долларов, а за 30 и нам нужны лоукосты.«Поэтому мне не интересно, почему директор Борисполя не договорился с Ryanair. Он руководитель государственного предприятия и должен обеспечить соблюдение наших интересов. Почему у него не получилось, я не знаю и знать не хочу. Я хочу, чтобы каждый человек во власти, обслуживающий интересы негодяев, вместо наших с вами интересов, знал, что мы следим за ним и не утремся, а ответим», – написал Сергей Марченко.Как пишет Марченко, именно поэтому он создал петицию и обращается ко всем зайти и проголосовать за увольнение Рябикина здесь на сайте президента. «Наши интересы начнут учитывать только тогда, когда мы заставим считаться с собой», – резюмировал блогер.