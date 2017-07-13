Эксперт: переживаю за Данилюка, который пока не знает, что делать без очередного транша МВФ

Популярный в Украине израильский блогер и политолог Соломон Манн у себя в Facebook сообщает, ссылаясь на источники в украинском Минфине, что вместо 4,9 миллиардов долларов, назначенных на этот год, Украина получит от МВФ всего 600 миллионов долларов.
Как пишет Соломон Манн, МВФ объясняет урезание фондов тем, что Украина не выполняет условий глобальной помощи, согласованной на высшем уровне. По словам эксперта, министр финансов Украины Александр Данилюк пока не понимает, как провести переговоры с МВФ так, чтобы кредиторы поменяли свое мнение. Пока же Данилюк сообщил, что МВФ не был так придирчив к невыполнению Украиной своих обязательств и ей все равно платили деньги и помогали кредитами.
«Между тем, Украине предстоит выплатить до конца года более 1 миллиарда долларов за обслуживание долга МВФ и около 3,5 миллиардов долларов за погашение возобновляемых среднесрочных обязательств. Откуда Данилюк возьмет эти деньги, учитывая, что бюджет Украины сведен с дефицитом почти в 4 миллиарда долларов – непонятно», – резюмировал Соломон Манн.