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Политолог: российские интернет-ресурсы больше не в приоритете украинцев

Политолог: российские интернет-ресурсы больше не в приоритете украинцев
Невзирая на все протесты, на шквал недовольных выступлений, заявлений и постов в социальных сетях, на активное продвижение запрещенными ресурсами страны-агрессора инструментов по обходу запрета – всего два месяца, и первая тройка посещаемости сайтов украинцами уже вполне приличная, не стыдно людям показать: Гугл, Ютуб, Фейсбук. Действительно, пока Яндекс, ВКонтакте и Мейл.ру дышат им в спину, но это ненадолго. Об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, люди привыкли выбирать самый простой путь, предпочитают всегда выбрать то, что требует минимума действий, а лучше – не требует никаких. Даже если путь усложняется на один клик – это резко уменьшает аудиторию. Тем более, если для входа нужно изучить, запомнить и применить некий алгоритм, пусть и примитивнейший, людям просто лениво будет это делать. Тем более, если им настойчиво предлагают альтернативу, которая таких хитростей не требует. «Так и работает механизм цензуры в интересах национальной безопасности: запрещают не с целью «чтобы никто и никогда ни при каких условиях не смог» - потому что всякие умельцы, интересующиеся, прямо заинтересованные и просто падкие до запрещенного все равно так или иначе до запретного доберутся. Смысл не в этом, а именно в том, что запрещенное становится сложнодоступным», – написал политолог.

Он добавляет, что не стоит обманываться, для большинства за новым выбором не стоит ни капли патриотических соображений и вообще осознанности. «Так проще», «это доступно» - обычные утилитарные аргументы, но государству этого достаточно, ведь цель достигнута: прямой доступ в мозги обывателя для этих инструментов перекрыт, угроз нацбезопасности чуть меньше.
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