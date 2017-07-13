Порошенко: эти граждане уже увидели Евросоюз

Петр Порошенко, президент Украины, во время саммита ЕС-Украина, проходящего в Киеве, заявил о том, что уже сто тысяч украинских граждан смогли воспользоваться правом на безвизовый въезд в страны Евросоюза, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«Хочу проинформировать вас, уважаемые коллеги, что уже более 100 тысяч украинцев, которые имеют биометрические паспорта, воспользовались своим правом на безвизовый режим», отметил глава государства. По его словам, они смогли собственными глазами увидеть, что представляет собой Евросоюз, и почему Украина евроинтегрируется, а также они увидели и то, за что борется молодое поколение украинцев. Напомним, что безвизовый режим вступил в силу 11 июня.
Ранее Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы, заявил о том, что за первый месяц безвиза границу пересекли почти сто тысяч украинцев. Также Слободян отметил, что за это время было только 50 отказов. В основном, из-за того, что украинцы не могли четко сформулировать цель поездки в Европу.